La possibilità che Kepa possa lasciare il Chelsea la prossima estate si materializza sempre di più: secondo quanto raccolto dal Sun il portiere spagnolo ha accusato Frank Lampard, attuale allenatore dei Blues, di non aver rispettato la promessa di confermarlo come prima scelta per difendere i pali della formazione londinese. La paura più grande per l’ex Bilbao è quella di trovarsi fuori dalla formazione titolare spagnola ad Euro2020.