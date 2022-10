Kalidou Koulibaly ha inziato l'avventura al Chelsea con sei presenze e un gol, nell'ultima gara contro il Crystal Palace è rimasto in panchina ma non ha perso il sorriso: "Qui sto benissimo, ci siamo integrati tutti alla grande. Devo essere io a dimostrare sul campo che possono fidarsi di me, spero di continuare così. L'addio al Napoli? Dopo otto anni avevo finito il mio tempo lì. Quando ti chiama uno dei migliori club al mondo c'è poco da fare, ho fatto di tutto per andare al Chelsea. Ringrazierò sempre sempre il Napoli, perché lì sono diventato il giocatore e l'uomo che sono ora e sono nati i miei figli, ma era il momento di cambiare".