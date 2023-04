Il DailyMail ha stilato una lista dei calciatori che in estate potrebbero lasciare il Chelsea, tra questi rientra anche Kalidou Koulibaly. L'ex difensore del Napoli, ceduto ai blues per 38 milioni di euro più bonus, potrebbe rientrare nel maxi programma di cessione del club di Boehly. "Non all'altezza del prezzo pagato. Con le vendite che devono essere effettuate - si legge sul quotidiano inglese - potrebbe essere uno da sacrificare".