Si complica la trattativa tra Chelsea e Siviglia per il trasferimento in Premier League del difensore Jules Koundé. Nonostante il club campione d'Europa abbia da tempo raggiunto un'intesa economica col calciatore, gli andalusi hanno respinto anche l'ultima offerta da 50 milioni di euro, alzando all'ultimo momento la loro richiesta di circa 15 milioni. Lo riferisce The Athletic.