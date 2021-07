Secondo il Daily Mirror, nel caso in cui il Chelsea dovesse abbandonare la trattativa per Haaland, potrebbe non effettuare acquisti nel reparto offensivo. Un'opzione che la dirigenza sta valutando è di tenere in rosa Armando Borja, 19enne dell'accademy che lo scorso anno ha segnato 11 gol in 34 partite con la maglia del Vitesse, almeno per il prossimo anno. Dall'estate prossima infatti sarà valida la clausola di 65 milioni di sterline dell'attaccante del Borussia Dortmund, cifra sicuramente più abbordabile rispetto alla richiesta attuale di 150.