Romeo Lavia, centrocampista del Southampton, è uno dei nomi più caldi per il mercato estivo di Premier League. Il belga è il principale obiettivo del Manchester City di Pep Guardiola, ma anche un'altra squadra ha messo gli occhi su di lui. Secondo Football Insider, il Chelsea ha intenzione di fare sul serio per il classe 2004. Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma l'idea di Todd Boehly, presidente dei Blues, è quella di puntare sul centrocampista di Brussels come erede di N'Golo Kante, dato che il francese ha il contratto in scadenza a Giugno.