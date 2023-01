Il portoghese è stato schieratoda Potter nella sfida contro il, il recupero della settima giornata di Premier, maSu un pallone a lui indirizzato, ma troppo violento, Joao Felix ha sbagliato il controllo e si è messo alla ricerca della palla vagante. Su di essa è arrivato per primo il terzinoche è statoUn eccesso di foga che si è tramutato in un intervento durissimo a gamba tesa e che gli è valso il rosso diretto. A nulla sono valse le tante proteste dei suoi nuovi compagni,Una prima da dimenticare e che farà storia. Joao Felix, come riporta Opta, èed è anche il primo per qualsiasi club del maggior campionato inglese dall'ottobre 2014 quando a 'compiere l'impresa' era stato. Troppa la smania di dimostrare, troppe le attese: il debutto con il Chelsea è l’ennesimo capitolo di un momento nero per lui e il suo nuovo club.