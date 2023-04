Dopo l'eliminazione del Chelsea della Champions League per la doppia sconfitta in semifinale contro il Real Madrid, Didier Drogba, ex bomber dei blues, ha detto la sua sulla situazione del club londinese. Ecco le sue parole riprese dal DailyMail: Questo club era di una certa classe ai tempi di Abramovich, ma oggi lo trovo carente. È molto difficile per me vedere come si sono sbarazzati di certe persone - ha detto l'ivoriano - dovrebbero tornare ai principi e ai valori che avevano. Non riconosco il mio club. Non è più lo stesso club, c'è un nuovo proprietario e una nuova visione. Certo, è normale fare un confronto con l'era Abramovich in cui sono stati portati molti giocatori, ma le decisioni sono state molto intelligenti".