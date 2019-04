Il suo Chelsea ieri ha pareggiato in casa contro il Burnley, complicando, e non poco, la corsa verso il quarto posto. Non solo il risultato, però, a rendere negativa la serata di Maurizio Sarri a Stamford Bridge, visto che l'ex Napoli ieri è stato insultato dagli avversari, come riporta ESPN: "Italiano di m...a".



Gianfranco Zola, collaboratore di Sarri ai Blues, ne ha parlato al termine del match: "Sarri è stato espulso, penso che sia stato anche offeso, quindi non ha ritenuto che parlare fosse la cosa giusta. Penso che gli sia stato detto qualcosa dalla loro panchina, vedremo cosa fare a riguardo. Penso che la vicenda avrà un seguito: Capiamo che l'adrenalina possa giocare brutti scherzi, ma era rattristito".