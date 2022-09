L'esonero di Thomas Tuchel ha letteralmente shockato Pierre-Erick Aubameyang: lo fa sapere il Tepegraph, secondo il quale l'attaccante era arrivato a Londra proprio per la presenza dell'allenatore col quale aveva già lavorato; la società però ha rassicurato l'ex Dortmund che anche con Potter avrà le sue chance per mettersi in mostra.