Nonostante abbia firmato un contratto fino al 2028 pochi mesi fa, Reece James, terzino destro classe '99, resta sempre un grande obiettivo del Real Madrid che sta preparando per l'estate una maxi offerta per strapparlo al Chelsea. Lo riferisce Football Insider spiegando che i Blues sono però pronti, forti di un contratto molto lungo, a respingere l'assalto degli spagnoli che considerano l'inglese uno dei principali obiettivi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.