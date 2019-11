Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Mourinho al Tottenham: "Posso affermare con assoluta certezza e me lo potrà anche chiedere ancora tra dieci anni, che non allenerò mai il Tottenham. Non me lo chiederanno mai, ma penso che le cose siano diverse rispetto a Mourinho. Lui ha lavorato in molte squadre di calcio e dobbiamo rispettare il suo diritto di scegliere dove lavorare. Io sono stato qui per 13 anni come giocatore e ho un sentimento assoluto profondo per il club. Sono andato al Manchester City ma solo per un anno e alla fine della mia carriera. Il Chelsea è sicuramente un qualcosa di molto vicino al cuore e quindi, proprio perché sono così orgoglioso anche di allenare questa squadra, lo dico senza problemi: non allenerò mai gli Spurs".