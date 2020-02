Il Chelsea prosegue la sua campagna di ringiovanimento e ha già fissato l'obiettivo per l'estate: Moussa Dembelè, 23 anni, stella del Lione. Lo rivela il Mirror, il club francese ha già fissato la base d'asta: 60 milioni di sterline.



Dopo l'interesse nella sessione invernale per i più navigati Cavani e Mertens, Lampard dovrà battere la concorrenza del Manchester United per accaparrarsi il bomber che è già a quota 18 gol in questa stagione.