, cantavano i tifosi dell'Arsenal a quelli deldopo il gol di Gabriel Jesus, terzo in appena 35 minuti del primo tempo nel derby di Londra terminato 3-1 in favore dei Gunners., cioè in Championship, la Serie B inglese. Un po' ingeneroso, perché in effetti il Chelsea occupa il 12esimo posto alla pari con il Bournemouth, e(per i Blues cinque, ne hanno una da recuperare). Ma emblematico della crisi profonda in cui versa la squadra di Stamford Bridge.Il Chelsea: l'ultima vittoria è datata 11 marzo, 1-3 contro il Leicester, e. Ad inizio aprile, la svolta per salvare il finale di stagione: via Potter, che aveva perso lo spogliatoio, dentrodopo una partita con Bruno Saltor (per arrivare all'accordo con l'ex capitano) che a conti fatti è l'ultima che i Blues non hanno perso, 0-0 con il Liverpool.: quattro in Premier, contro Wolverhampton, Brighton, Brentford e Arsenal, e le due nei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid.. Ma c'è un dato ancora più spiazzante.Frankie, come lo chiamavano dalle parti di Stamford Bridge, si è trovato a gestire una vera e propria torre di Babele, con giocatori che non si capiscono sul campo e che faticano a costruire intesa dopo essersi ritrovati tutti insieme in sovrannumero, soprattutto nel reparto offensivo. Emblematico il caso di". Già, Lampard. Si tratta del primo allenatore a perdere 10 partite di fila in tutte le competizioni sulla panchina di squadre di Premier League da 35 anni a questa parte: alle sei col Chelsea vanno aggiunte altre quattro con l'Everton prima dell'esonero arrivato in inverno. Non accadeva da quando fua riuscire nella poco invidiabile impresa. I tifosi ora si chiedono se nelle prossime 5 partite - contro Bournemouth, Nottingham, Manchester City, Manchester United e Newcastle - gli uomini dell'ex beniamino riusciranno a fare qualche punto.