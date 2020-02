Dopo la sconfitta contro il Manchester United davanti al proprio pubblico, il futuro di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea torna ad essere in bilico: secondo il Telegraph, l’allenatore classe ’78 è di nuovo nell’occhio del ciclone, colpevole di aver nuovamente preferito Caballero a Kepa, portiere più pagato della storia. Inoltre, se i Blues non dovessero strappare un biglietto per la Champions la dirigenza potrebbe decidere di rimuovere l’ex centrocampista dal’incarico.