Il Chelsea è pronto a fare scintille sul mercato. Il ricorso dei Blues per sbloccare gli acquisti già da questa sessione invernale verrà ascoltato dal Tas il 20 novembre. Se fosse accolto, Il club sarebbe pronto ad investire più di 150 milioni di sterline. Second il The Sun, Lampard ha chiesto tre nomi per gennaio. Wilfried Zaha, stella del Crystal Palace, il terzino sinistro del Leicester Ben Chilwell, e infine Timo Werner, attaccante dell’Eintracht Francoforte. Sul bomber tedesco c’è la concorrenza di Liverpool e Manchester United.