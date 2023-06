Il Chelsea dice no all'Inter per i prestiti di Koulibaly e Lukaku, ma non solo. Lo stesso club londinese prova a fare cassa con altri due calciatori in uscita: respinte le prime offerte del Manchester United per il centrocampista inglese Mount (50 milioni) e dell'Arsenal per l'attaccante tedesco Havertz (si parla di 70 milioni).