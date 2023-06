Ausilio ha incontrato i dirigenti del Chelsea ieri a Londra. Il ds dell'Inter ha chiesto Lukaku e Koulibaly in prestito ma, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, almeno per ora il club inglese ha detto no a questa formula. Il difensore senegalese ex Napoli è pronto a ridursi l'ingaggio per tornare in Italia e interessa pure al Bayern Monaco di Tuchel.