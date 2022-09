È stato il colpo dell’ultimo secondo per il Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang. Il suo debutto però non è andato come sperava e i Blues hanno perso in casa della Dinamo Zagabria. L’ex attaccante del Milan è tornato a giocare una gara di Champions League dopo 5 anni: l’ultima era stata nel 2017 quando ancora vestiva la maglia del Borussia Dortmund.