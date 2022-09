Prima giornata di Champions League e le big si prendono la scena. Sono 6 le gare che si giocheranno stasera e non riguarderanno le squadre italiane.



Primo ad entrare in campo sarà il Chelsea inserito nel gruppo del Milan. I londinesi debuttano sul campo della Dinamo Zagabria alle 18:45; stesso orario anche per l'altro "anticipo". In campo il Borussia Dortmund che ospita il Copenaghen.



Nella tornata delle 21 invece altre 4 gare. Debuttano i campioni in carica del Real Madrid, attesi dalla non facile trasferta sul campo del Celtic. Trasferta complicata anche per il Manchester City che dovrà vedersela col Siviglia. Chiudono il programma Benfica-Maccabi Haifa e Lipsia-Shakhtar