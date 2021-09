(calcio d'inizio alle ore 13.30) è l'anticipo che apre la sesta giornata di campionato nellainglese. Si tratta di un vero e proprio big-match, infatti è la sfida tra i campioni d'Europa e i campioni d'Inghilterra. I padroni di casa si presentano allo scontro diretto da primi della classe insieme a Liverpool e Manchester United con tre punti di vantaggio sugli ospiti.. A Stamford Bridge dirige l'incontroper aver fischiato un rigore al 92° in Real Madrid-Juventus (1-3) nei quarti di finale in Champions League l'11 aprile 2018.mercoledì sera, il giorno dopo un'altra grande sfida europea colIl primo cambio c'è alla mezzora, quando l'ex milanistaCHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Christiansen, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Kovacic, Marcos Alonso; Lukaku, Werner. (A disp. Kepa, Chilwell, Chalobah, Thiago Silva, Loftus-Cheek, Saul, Havertz, Hudson-Hodoi, Ziyech). All. Tuchel.MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Grealish. (A disp. Steffen, Stones, Ake, Sterling, Torres, Fernandinho, Mahrez, Palmer, Lavia). All. Guardiola.