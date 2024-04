Chelsea-Manchester United: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

- in turno infrasettimanale -I Blues sono notevolmente distanti dalla lotta per l'Europa, essendo più vicini alla zona retrocessione (18 punti) che alla zona Champions League (19); i Red Devils invece - nonostante la deludente stagione - si trovano distanti 11 e 8 punti da Aston Villa e Tottenham, che occupano rispettivamente la quarta e la quinta posizione. Servirà un finale formidabile per gli uomini di ten Hag per conquistare l'accesso alla prossima edizione della Coppa dei Campioni. Le due formazioni arrivano da due pareggi conquistati nel weekend di Pasqua.

• Partita: Chelsea-Manchester United• Data: giovedì 4 aprile 2024• Orario: 21.15• Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)• Streaming: Sky GO, NOWLa partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.

Petrovic; Gusto, Badiashile, Disasi, Chilwell; Gallagher, Enzo Fernandez, Caicedo; Nkunku, Jackson, Sterling. All. PochettinoOnana; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Eriksen, Casemiro; Rashford, Bruno Fernandes, Antony; Hojlund. All. ten Hag