Juventus, Manchester United pronto a pagare la clausola per Bremer: il possibile sostituto

13 minuti fa

17

Sirene inglesi per Gleison Bremer. Il Manchester United è pronto a pagare la clausola di rescissione da 55 milioni di euro (più il 10% al Torino) presente nel contratto (fino a giugno 2028) del 27enne difensore brasiliano della Juventus. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nell'affare potrebbe rientrare l'attaccante esterno inglese Mason Greenwood, ora in prestito al club spagnolo del Getafe. In forza ai Red Devils c'è un altro calciatore gradito ai bianconeri: il mediano marocchino Sofyan Amrabat, di proprietà della Fiorentina.



IL SOSTITUTO - La Juve rischia di perdere anche Dean Huijsen, valutato sui 40 milioni di euro. La Roma terrebbe volentieri il difensore olandese classe 2005, cercato pure da Liverpool, Borussia Dortmund, Lipsia e Atalanta, magari come parziale contropartita tecnica per il connazionale Koopmeiners a centrocampo. Intanto la Juventus non perde di vista l'italiano classe 2002 Riccardo Calafiori del Bologna, con l'uruguaiano Facundo Gonzalez (attualmente in prestito alla Sampdoria) possibile pedina di scambio.