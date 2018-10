La nona giornata di Premier League si apre alle 13.30 con un match attesissimo, tra due formazioni che nel passato più o meno recente si sono spesso affrontate per conquistare un trofeo, che si tratti di campionato o di competizioni internazionali. Il Chelsea di Maurizio Sarri attende a Stamford Bridge, quel José Mourinho che, alla guida del Manchester United, vuole rilanciarsi definitivamente dopo la vittoria salva-panchina contro il Newcastle prima della sosta. In palio c'è il ruolo di terzo incomodo nella corsa al titolo, che vede al momento Liverpool e Manchester City avanti a tutte le altre.



Ecco alcune statistiche sulla grande sfida fornite da Opta:



Il Chelsea ha perso solo una delle ultime 16 partite interne di Premier League contro il Manchester United (10V, 5N, 1P), 2-3 nell’ottobre 2012. Il Chelsea è l’avversaria contro cui il Manchester United ha perso più partite di Premier League (18) – i Blues sono inoltre una delle due squadre contro cui lo United ha registrato più sconfitte che vittorie nella competizione (insieme al Brighton).



Considerando tutte le competizioni, lo United non vince a Stamford Bridge dal ritiro di Sir Alex Ferguson alla fine della stagione 2012/13 (6G, 0V, 1N, 5P) e ha perso le ultime tre con un risultato complessivo di 0-6. Le partite tra Chelsea e Manchester United in Premier League hanno prodotto un totale di 232 cartellini gialli – 17 più di qualsiasi altra sfida nella storia della competizione.



Se non perdesse, il Chelsea resterebbe imbattuto in tutte le prime nove partite stagionali di Premier per la terza volta nella sua storia (anche nel 2005/06 e nel 2014/15, stagioni in cui ha vinto il titolo).

Il Manchester United ha perso tre delle ultime sei trasferte di Premier League, trovando due successi e un pareggio nel parziale. Lo United ha perso otto delle ultime 13 partite di Premier League giocate a Londra (4V, 1N), tante sconfitte quante quelle registrate nelle precedenti 39 uscite nella capitale (18V, 13N, 8P).



L’allenatore dello United, Jose Mourinho, ha perso quattro delle ultime cinque trasferte in tutte le competizioni contro squadre già allenate in carriera, incluse tutte le tre allo Stamford Bridge contro il Chelsea (da allenatore dei Red Devils). Oltre a essere il miglior marcatore stagionale in questa Premier League con sette gol, Eden Hazard del Chelsea è il primo giocatore ad aver raggiunto la doppia cifra di partecipazione a reti in questo campionato (sette marcature, tre assist). Nessun giocatore ha servito più assist in questa Premier League del giocatore del Chelsea, Olivier Giroud (quattro).