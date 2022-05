Marcos Alonso, terzino classe 1990 in forza al Chelsea, ha recentemente chiesto la cessione al club per poter coronare il proprio obiettivo di vestire la maglietta del Barcellona. Il nazionale spagnolo, che ha un contratto in scadenza con i Blues nel 2023, è pronto a salutare Londra per volare in Catalogna. Lo riporta Marca.