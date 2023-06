Il Chelsea vuole una prima punta per rinforzare l'attacco e ha individuato in Dusan Vlahovic un candidato importantissimo. La Juventus ha bisogno di vendere e il serbo potrebbe rappresentare una grossa opportunità. Il problema è che i Blues non hanno intenzione, secondo quanto riportato da As in Spagna, di investire soldi nell'affare, bensì stanno proponendo ai bianconeri una maxi-operazione in scambio che comprenda i cartellini di alcuni dei propri esuberi come Pulisic, Loftus-Cheek (che il Milan ha mollato), Chalobah e perfino Lukaku e Koulibaly che sono invece obiettivi dell'Inter.