Chelsea-Milan è il big match più atteso del girone di Champions dei rossoneri che con la gara di questa sera, calcio d'inizio ore 21 a Stamford Bridge, possono mettere una serie ipoteca sulla qualificazione agli ottavi e mettere in enorme difficoltà i Blues. Stefano Pioli arriva alla sfida in emergenza con grandi infortuni che priveranno l'11 titolare di giocatori importanti e che, soprattutto lungo la fascia destra, lo costringeranno ad adattare giocatori fuori ruolo. Non se la passa meglio, ma dal punto di vista del morale, Graham Potter che in Europa è ancora fermo a 1 solo punto all'attivo ed è costretto ad un solo risultato: la vittoria. Occhi puntati su Leao, stella milanista e obiettivo di mercato del club inglese.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Chelsea-Milan, calcio d'inizio ore 21 a Stamford Bridge sarà trasmessa in tv in esclusiva da Amazon Prime Video attraverso le sue app su SmartTv. In streaming da smartphone, tablet e pc, la gara sarà visibile attraverso sito e app di Amazon Prime Video.



PROBABILI FORMAZIONI

Chelsea (4-2-3-1): Mendy; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Pulisic, Mount, Sterling; Aubameyang. All: Potter

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All: Pioli