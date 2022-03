Press Associated riporta la dichiarazione del portavoce dell'imprenditore inglese Nick Candy, 49 anni, interessato all'acquisto del Chelsea:



"Nick Candy sta esplorando una serie di opzioni per una potenziale offerta d'acquisto del Chelsea. Qualsiasi offerta verrebbe fatta in collaborazione con un'altra parte o un consorzio e abbiamo un serio interesse da parte di diversi partner internazionali. Il signor Candy ha una grande affinità con il Chelsea. A suo padre è stato chiesto di giocare per il club e lui guarda le partite allo Stamford Bridge dall'età di 4 anni"