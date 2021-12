Il Chelsea vuole il rinnovo di Edouard Mendy offrendogli un contratto da 6 milioni e 300 mila euro all'anno, a riportarlo è The Sun. Il 29enne portiere senegalese è diventato un perno fondamentale dalla scorsa stagione e si è confermato come uno dei migliori portieri in circolazione sotto la guida di Tuchel, grazie a questo rendimento i Blues hanno deciso di offrirgli un ricco rinnovo con scadenza oltre il 2025.