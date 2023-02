Rafa Leao è uno dei prospetti più talentuosi d’Europa. Dopo aver saputo che il Milan non esclude la partenza del giocatore portoghese, come testimonia Fichajes, molte squadre hanno iniziato ad interessarsi, in particolare il Chelsea. La squadra inglese, secondo le ultime informazioni, sarebbe ben disposta a sborsare 100 milioni per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante.