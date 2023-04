Todd Boehly, co-presidente del Chelsea, ha licenziato Graham Potter all'inizio di Aprile. Ad oggi, fino alla fine della stagione ci sarà Frank Lampard sulla panchina dei Blues. Per il futuro? Ci sono tanti nomi che piacciono molto, tra cui Luis Enrique, Pochettino e Nagelsmann. Ultimamente, però, un altro profilo piace molto ai londinesi, ed è quello di Vincent Kompany. L'allenatore belga ha fatto una stagione da incorniciare con il Burnley in Championship, primo a dodici punti di vantaggio sulla seconda, con la quasi certa promozione in Premier League. Lo riporta il Sun.