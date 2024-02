Chelsea, perché esonerare Pochettino è praticamente impossibile

Il Chelsea sta pensando seriamente di esonerare Mauricio Pochettino uscito sconfitto con 4 reti all'attivo nelle ultime due uscite contro Liverpool e Wolverhampton. I Blues sono addirittura 11esimi in classifica addirittura a -15 dal 4° posto Champions che era il bersaglio minimo di inizio stagione e, per questo provare un cambio in extremis in panchina potrebbe rappresentare la svolta necessaria.



Eppure, fra il dire e il fare ci passa un mare di problematiche, soprattutto economiche che vedono il Chelsea sotto la grossa lente d'ingrandimento del Fair Play Finanziario interno della Premier League. Con i conti provati dalle innumerevoli operazioni portate a termine dalla nuova proprietà, riporta la stampa inglese, esonerare Pochettino sarebbe problematico per due motivi: il primo è che si sforerebbero i paletti garantendogli subito il pagamento di tutta la buonuscita sugli emolumenti. Il secondo è che, anche in caso di accordo economico con l'allenatore argentino, il Chelsea non avrebbe margine economico per pagare un sostituto.