Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund:



"Ci sono più pressioni e aspettative quando si spendono soldi. Due più due fa quattro. Dobbiamo vincere. Per fortuna, il calcio non funziona esattamente così. Hai bisogno di più delle risorse economiche per vincere. Questa è la sfida. Questo è ciò che i soldi non ti comprano, devi fare il tuo lavoro. La mia esperienza è che devi allineare bene le tue risorse, capire le opportunità e i punti di forza che hai e come competere. Il Brighton può vincere la Premier League quattro volte su cinque? No. Probabilmente no. Il 95% dei campionati è determinato dalle finanze. Allo stesso tempo, vuoi essere nel 5%. Come in guerra... A volte non bastano i grossi calibri e le munizioni, ma altre volte aiuta".