Dopo il successo per 2-0 contro il Bournemouth, il tecnico del Chelsea Graham Potter ha parlato ai microfoni di Prime Video: "Complimenti ai ragazzi perché non potevamo essere sicuri di come sarebbe andata con questa lunga sosta e lo sconvolgimento del Mondiale con i giocatori che tornavano da posti diversi. Però questa partita è stata molto buona, i giocatori hanno fatto del loro meglio e hanno applicato quello su cui abbiamo lavorato. Una vittoria meritata però dobbiamo tenere duro. Bisogna riconoscere i meriti del Bournemouth che hanno reso la partita competitiva".



L'infortunio a James?

"Non sono sicuro dell'infortunio che ha avuto però abbiamo visto la sua qualità, che giocatore è. E' un brutto colpo per noi però incrociamo le dita. Non saprei dire quanto è grave la situazione al momento".