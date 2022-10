Graham Potter, tecnico del Chelsea, ha parlato a Prime Video a pochi minuti dalla sfida contro il Milan in Champions League:



“Il Milan difende da squadra, ma riesce anche a creare molte occasioni da gol. Hanno giocatori importanti come Leao e Giroud, che riescono a trasformare l’azione da difensiva a offensiva. Come tutte le grandi squadra, sono forti in tutte le zone del campo. Sono arrivato da poco, ma per ora abbiamo ottenuto ottimi risultati. Sto conoscendo i giocatori, cercando di comunicare con loro. Li vedo molto responsabili”.