Il Chelsea vuole inaugurare una nuova faraonica campagna trasferimenti in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da AS, la dirigenza dei Blues vuole approfittare dell'incertezza intorno al futuro di Gavi - che rischia di lasciare i blaugrana a parametro zero - al Barcellona. I londinesi hanno già avviato i primi contatti con gli agenti dello spagnolo.