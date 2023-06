Non solo Marcus Thuram.non si vuole fermare all'ingaggio a parametro zero dell'attaccante francese, sbarcato oggi in Italia dopo la conclusione della sua avventura al Borussia Monchengladbach, maper completare la costruzione del reparto offensivo. Il prossimo 30 giugno si concluderà il contratto di prestito dal Chelsea del centravanti belga e dNiente più cessioni temporanee, niente più regali o sconti, nonostante la volontà del classe '93 risulti piuttosto chiara: no all'Arabia Saudita o ad altre destinazioni esotiche, perché il giocatore vuole rimanere in Europa e vuole in particolare rimanere all'Inter.- Dal canto suo,ai Blues che, nelle intenzioni di Ausilio e Marotta, non supererebbe il limite dei 30 milioni di euro. La formula prospettata dall'Inter è quella del prestito con obbligo di riscatto, per venire incontro alle esigenze della società londinese, ma- il club vice-campione d'Europa non avrà gli argomenti per coronare il nuovo inseguimento a Lukaku. In questa ottica il Chelsea sta lavorando comunque per trovare delle soluzioni alternative per liberarsi di un cartellino che pesa ancora parecchio a bilancio (circa 50 milioni) ma anche di un ingaggio lordo di 16 milioni a stagione e, dopo i rumors in direzione Milan, un'altra big del nostro campionato si è mossa per il belga.circa un, uno dei giocatori considerati sacrificabili sia dal punto di vista economico che tecnico per il club bianconero., quando poi l'attaccante preferì raggiungere Antonio Conte all'Inter. Retroscena che tornano a galla, così come il concreto interesse della Juve per un centravanti che avrebbe il gradimento di Massimiliano Allegri. Ma, secondo quanto risulta a calciomercato.com,e non sarebbe particolarmente entusiasata rispetto alla soluzione juventina. Quel che è certo è che, dopo essersi esposto in maniera così chiara, Big Rom si aspetta una mossa concreta da parte dell'Inter. Esattamente come il Chelsea.