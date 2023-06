L'Inter vuole ricomprarsi Lukaku. Pronta una nuova offerta al Chelsea per l'attaccante belga sulla base di un altro anno di prestito con riscatto obbligatorio a giugno 2024 fissato a 30 milioni di euro.



Questa operazione di mercato verrebbe finanziata dalla cessione del portiere camerunese Onana al Manchester United per 50 milioni di euro più bonus. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri pensano a un portiere d'esperienza come lo svizzero Sommer (Bayern Monaco), il francese Lloris (Tottenham) o il costaricano Keylor Navas (PSG) più del giovane georgiano Mamardashvili (Valencia).