È asta a due per Achraf Hakimi, con sorpassi e controsorpassi tra Chelsea e PSG, che a suon di offerte si stanno contendendo l’esterno destro dell’Inter. Dopo la prima offerta da 60 milioni di euro da parte dei francesi, i blues si sono intromessi presentando una proposta che i nerazzurri ritenevano più vantaggiosa e che prevedeva anche una contropartita tecnica. Ma stando alle ultime indiscrezioni, il PSG sembra intenzionato a non abbandonare la corsa al marocchino.



IL RILANCIO - È di oggi l’indiscrezione che vede il PSG ancora concentrato sulla trattativa per Hakimi, nonostante i francesi stiano iniziando a guardarsi attorno. In viale della Liberazione è arrivato il rilancio che Ausilio e Marotta aspettavano e che apre nuovi orizzonti. Il destino di Hakimi è tutt’altro che scritto, la chiusura della trattativa non è vicina perché Chelsea e PSG non mollano la presa.