Chelsea-Real Madrid sarà una partita speciale per Thibaut Courtois. Nell'andata del quarto di finale in programma domani tra Chelsea e Real Madrid, il portiere belga sfiderà la sua ex squadra: "Ormai fa parte del passato - racconta Courtois in conferenza stampa - Anche se il mio addio non è andato nel migliore dei modi, dopo aver giocato quattro anni qui ho tanti bei ricordi. A Madrid non c'è un ambiente facile, ma ho scelto il Real per vincere di più; la pressione è tanta, basta perdere una partita su dieci e si scatenano le critiche. Ora siamo in corsa per vincere campionato e Champions, rispetto a un anno fa è cambiato tutto. Domani non ci sarà Ancelotti, ma ci ha spiegato tutto in videoconferenza".



PORTIERE MODERNO - "Da qualche anno i portieri sono diventati ancora più importanti, oltre a non prendere gol partecipano anche alla costruzione del gioco. Ogni top club deve avere un estremo difensore che sappia essere anche un giocatore di movimento, a me capita di partecipare alle azioni".