Brutte notizie per Reece James e l'Inghilterra. Il difensore del Chelsea, infortunatosi al ginocchio in occasione dell'ultimo match di Champions League contro il Milan, dovrà osservare un periodo di riabilitazione conservativa che lo terrà lontano dai campi fino ad 8 settimane. Sfuma dunque la possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar.