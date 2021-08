Secondo quanto riportato dal Sun, il Siviglia avrebbe rifiutato l'inserimento di Kenedy come contropartita per Jules Kounde. Il difensore infatti è il primo nome sulla lista del Chelsea per rinforzare la difesa, ma gli spagnoli vogliono lasciar partire uno dei loro giocatori migliori alle loro condizioni. Ecco perché dopo Zouma, anche l'ala brasiliana non ha convinto la dirigenza andalusa, che chiede i 68 milioni di sterline della clausola rescissoria, cifra che i blues non sono disposti a spendere.