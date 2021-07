Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato la trattativa tra Siviglia e Chelsea per Jules Koundé. Contatti che vanno avanti da tempo e operazione in fase avanzata per il trasferimento del difensore francese in Premier League. Il giocatore ha dato l'ok al trasferimento soprattutto per la possibilità di giocare in Champions,(operazione simile a quella col Tottenham per Lamela ).- L'altra ipotesi è quella di un. Un'idea ancora da mettere in piedi e per la quale servirà almeno una decina di giorni. Nel giro di difensori quindi potrebbe inserirsi anche il Tottenham, dopo che: con l'Atalanta c'è ancora distanza per la cifra sul cartellino, e la contestazione dei tifosi nerazzurri rende tutto più complicato. Intanto, sull'asse Spagna-Inghilterra si stringe per Koundé, i Blues sono pronti a rinforzare la difesa.