Il Chelsea è stato protagonista di diversi acquisti sia nel mercato estivo che nel periodo invernale. Oltre Mudryk, per 70 milioni, hanno firmato Enzo Fernández per oltre 100 milioni di euro. La squadra di Lampard ora eseguirà una clausola di estensione del suo contratto. Secondo quanto riportato da Fichajes, l'argentino ha prolungato coi Blues fino al 2032. L'ex Boca è uno dei migliori del club londinese, nonostante le difficoltà riscontrate, ed è una pedina importante per il futuro.