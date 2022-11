Mason Mount è in trattativa per il rinnovo con il Chelsea. Come riporta il Daily Mail, i Blues lo ritengono un elemento importante, che può imporsi come capitano in un progetto a lungo termine. Quello che però è doveroso sottolineare è il contratto attuale del giocatore inglese che ne fa uno dei giocatori meno pagati della rosa. Se il club di Stamford Bridge vorrà rafforzare la posizione di Mount all'interno del progetto, dovrà passare necessariamente attraverso un cospicuo aumento dell'ingaggio. Intanto, Liverpool e Juventus rimangono alla finestra.