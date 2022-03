Il difensore del Chelsea Antonio Rudiger ha parlato a Sky dopo il passaggio ai quarti di Champions contro il Lille:



“Non è sempre semplice pensare solo al campo ma abbiamo una responsabilità verso gli altri. Il viaggio a Middlesbrough in pullman ci spaventa? Non so cosa dire. Futuro? Al momento sono qui, ho sempre detto che qui sono contento e vedremo cosa fare in futuro. L’Italia? Sono stato bene”.