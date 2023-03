Il Chelsea, in estate, è intenzionato a ridurre la propria rosa in maniera significativa dopo il grande mercato invernale vissuto a gennaio. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Blues hanno stilato una lista di undici giocatori da mettere in vendita, compreso Raheem Sterling, arrivato un anno fa dal Manchester City per 56 milioni di euro. Gli altri giocatori in uscita, sempre nel reparto offensivo, sono i soliti Pierre-Emerick Aubameyang ed Hakim Ziyech ma anche Kai Havertz, Christian Pulisic, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, César Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek e Conor Callagher.