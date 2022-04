Viste le prestazioni non soddisfacenti di Romelu Lukaku e Timo Werner, il Chelsea si sta muovendo per rinforzare l'attacco del prossimo anno. Secondo AS, Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach è uno dei nomi sulla lista dei Blues. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023 e anche per questo potrebbe partire quest'estate.