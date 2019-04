Ecco le parole di Maurizio Sarri dopo la vittoria per 1-0 del suo Chelsea sul campo dello Slavia Praga, nell'andata dei quarti di finale di Europa League: "Abbiamo vinto 36 partite su 52 in questa stagione, non stiamo andando così male. Dopo la sconfitta per 6-0 contro il Manchester City in campionato, abbiamo fatto 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte: è due mesi che abbiamo grande continuità. In questo momento abbiamo qualche giocatore in calo di condizione, come normale per tutte le squadre. Per fortuna abbiamo 2-3 forze fresche che ci stanno dando una mano per il finale di stagione. Il Napoli? L'Arsenal è molto forte e difficilmente può perdere con 3 gol di scarto. Ma conosco bene la squadra partenopea e l'atmosfera del San Paolo, quindi al ritorno sarà una partita aperta."