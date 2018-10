Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Bate in Europa League: "Nessuna gara è facile, anche il Bate è un avversario difficile, sono forti lontano da casa. Jorginho deve riposare, ha giocato tutta la partita sia con l'Italia che contro lo United. Anche Hazard domani è fuori per problemi fisici, spero di recuperarlo per domenica. Il rinnovo di Alonso? Sono davvero felice, può essere il miglior terzino sinistro d'Europa se migliorerà a difendere".